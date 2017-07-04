Украина оценила убытки от конфликта в Донбассе в 50 миллиардов долларов
В мире
04 июля 2017
АА
В Министерстве обороны Украины назвали размер ущерба, который страна понесла от боевых действий на востоке страны.
фото: News.kievukraine.info
Только прямые убытки составили около 50 млрд долларов.
Об этом он заявил на семинаре «Роуз Рота», сообщает РБК.
«На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. По предварительным расчетам, общие суммы прямых убытков Украине составляют около 50 млрд долларов», — заявил Руснак.
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