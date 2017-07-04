Украина запретила въезд в страну 70 российским артистам
В мире
04 июля 2017
АА
Список имен не оглашается, запрет будет действовать три года.
фото: Kudago.com
Государственная пограничная служба Украины ввела запрет на въезд в Украину 70 российским артистам, сообщил "Интерфаксу" спикер ведомства Олег Слободян, не назвав их имен.
"Запрет на въезд поставлен на три года, причина - незаконное посещение Крыма", - сказал Слободян.
Комментируя информацию СМИ о том, что украинские пограничники якобы отказали российскому актеру Владимиру Машкову во въезде в Украину, спикер погранведомства сказал: "Это неправда. Он не ехал через украинскую границу, соответственно, украинские пограничники с ним не имели дело".
"В случае если он появится на границе, то Госпогранслужба будет действовать в соответствии с украинским законодательством и на месте принимать решение", - пояснил Слободян.
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