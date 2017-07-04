Украина запретила въезд в страну 70 российским артистам

Список имен не оглашается, запрет будет действовать три года.

Государственная пограничная служба Украины ввела запрет на въезд в Украину 70 российским артистам, сообщил "Интерфаксу" спикер ведомства Олег Слободян, не назвав их имен.

"Запрет на въезд поставлен на три года, причина - незаконное посещение Крыма", - сказал Слободян.

Комментируя информацию СМИ о том, что украинские пограничники якобы отказали российскому актеру Владимиру Машкову во въезде в Украину, спикер погранведомства сказал: "Это неправда. Он не ехал через украинскую границу, соответственно, украинские пограничники с ним не имели дело".

"В случае если он появится на границе, то Госпогранслужба будет действовать в соответствии с украинским законодательством и на месте принимать решение", - пояснил Слободян.