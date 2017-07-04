Впервые лично. Путин и Трамп встретятся 7 июля

Первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласована и состоится 7 июля "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге, пройдет в формате отдельной беседы, а не как контакт «на ногах» в кулуарах форума. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Это планируется как полноценная "сидячая" встреча», - цитирует ТАСС.

С начала года Владимир Путин и Дональд Трамп уже трижды общались по телефону. В начале мая политики высказались за личную встречу на саммите G20, который пройдет 7-8 июля.

Ранее Ассошиэйтед Пресс сообщало о разногласиях, которые возникли в Белом доме по поводу переговоров двух лидеров. Источники агентства утверждали, что ряд советников Трампа советовали ему ограничиться краткой встречей с Путиным в кулуарах саммита, тогда как сам американский президент настаивал на соблюдении всех принятых дипломатических формальностей.