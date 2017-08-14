Украина укрепляет границу с Россией

Новый глава погранслужбы Украины Петр Цигикал планирует увеличить количество постов на границе страны и сократить расстояние между ними в соответствии с европейскими стандартами.
AFP 2017 / Sergey Bobok
"Мы планируем усиливать наши подразделения между отделами пограничной службы, которые находятся непосредственно на линии границы, дополнительно создавать соответствующие посты пограничные, по европейскому варианту. Это где-то на расстоянии 15-20 километров должно быть между непосредственно пограничными подразделениями", — сказал он в эфире украинского Пятого канала.
Цигикал отметил, что сегодня расстояние между пограничными постами составляет от 30 до 100 и более километров — это усложняет работу по охране границы, сообщает РИА Новости.
По его словам, основное внимание ведомство уделяет трем участкам: общая граница с Россией, Беларусью и приднестровский участок.
В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 млрд гривен (около 150 млн долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.
В связи с обнаружением новых случаев африканской чумы свиней (АЧС) в Шальчининкском районе объявлено экстремальное положение. Это второй случай в Литве после установления АЧС в Йонавском районе, где также объявлено экстремальное положение.
Россия уйдет из Донбасса в 2018 году, рассчитал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. По его словам, «последний бой за Украину» состоится в ноябре 2017 года.
В России в местах общественного питания, в том числе в ресторанах и барах, планируется полностью запретить электронные сигареты и кальяны, следует из положений проекта "Формирование у россиян здорового образа жизни".
Объем зарубежных инвестиций китайского бизнеса в ближайшие десять лет может достигнуть 1,5 трлн долларов — на 70% больше, чем в 2007–2016 годах, говорится в исследовании международной юридической компании Linklaters LLP.