В американском Шарлотсвилле введен комендантский час
В мире
13 августа 2017
АА
Члены городского совета американского Шарлотсвилля (штат Виргиния) на экстренном собрании открытым голосованием дали шефу полиции право объявить комендантский час.
Jim Bourg / REUTERS
Об этом в своем Facebook сообщил мэр города Майк Сигнер.
Решение было принято единогласно. «Начальнику полиции Элу Томасу дозволяется регулировать, ограничивать или запрещать любое собрание лиц, а также перемещать транспортные средства на любой улице, если это будет необходимо для защиты города Шарлоттсвилль», — говорится в решении совета.
Особо отмечается, что глава полиции пока не воспользовался этим правом, пишет Lenta.ru.
В Шарлоттсвилле 12 августа должна была пройти акция с участием неонацистов «Единство правых», однако за несколько часов до этого ультраправые провели стихийное факельное шествие, требуя от городских властей отказаться от планов снести памятник генералу Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской войны между Севером и Югом США), воевавшему за конфедератов.
После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, погиб один человек, еще 19 получили ранения. Полиция квалифицировала инцидент как умышленное убийство.
Позднее на окраине города упал полицейский вертолет, погибли два человека. Власти увязали крушение с произошедшими ранее событиями.
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