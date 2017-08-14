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Елизавета II отречется от престола в пользу принца Чарльза

В мире

14 августа 2017

АА

Королева Великобритании Елизавета II заявила о намерении отречься от престола в пользу своего сына принца Чарльза.

Елизавета II отречется от престола в пользу принца Чарльза

Как сообщила The Mirror со ссылкой на источники в Букингемском дворце,  о королева Елизавета II намерена через 4 года передать престол принцу Чарльзу.

В настоящее время Королеве Великобритании исполнился 91 год. Получается, что трон она передаст уже в 95 лет. Причем наследнику принцу Чарльзу на тот момент уже исполнится 74 года. СМИ сообщают, что во дворце уже начали готовить необходимые документы для передачи трона.

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