Елизавета II отречется от престола в пользу принца Чарльза
В мире
14 августа 2017
АА
Королева Великобритании Елизавета II заявила о намерении отречься от престола в пользу своего сына принца Чарльза.
Как сообщила The Mirror со ссылкой на источники в Букингемском дворце, о королева Елизавета II намерена через 4 года передать престол принцу Чарльзу.
В настоящее время Королеве Великобритании исполнился 91 год. Получается, что трон она передаст уже в 95 лет. Причем наследнику принцу Чарльзу на тот момент уже исполнится 74 года. СМИ сообщают, что во дворце уже начали готовить необходимые документы для передачи трона.
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