ФСБ задержала группу боевиков «Исламского государства», планировавших взрывы в Москве
В мире
ЕЖЕДНЕВНИК,
14 августа 2017
АА
Федеральная служба безопасности задержала нескольких членов группы, которые, по данным силовиков, планировали совершить теракты в Москве. Среди них, - эмиссар «Исламского государства».
ФСБ в результате спецоперации задержала участников террористической группы, которые, по версии работников правоохранительных органов, собирались совершить несколько взрывов на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве и Московской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
«В Московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей <...> с использованием террористов-смертников и взрывных устройств большой мощности», - цитирует агентство сообщение пресс-службы.
Среди задержанных, как уточнили ФСБ, - «куратор подготовки преступления - специалист по изготовлению взрывных устройств, эмиссар запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», а также «два террориста-смертника».
Помимо этого в рамках спецоперации, как уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, силовики, выявили и обезвредили лабораторию по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств в Подмосковье, пишет РБК.
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