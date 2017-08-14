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Михаил Прохоров выйдет из US Rusal

В мире

14 августа 2017

АА

Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова планирует осенью полностью выйти из капитала US Rusal, продав остающиеся у нее 6,7% акций компании.

Михаил Прохоров выйдет из US Rusal

Как пишет газета «Коммерсантъ», группа Михаила Прохорова собирается сделать продать акции до ноябрьской ребалансировки фондового индекса MSCI. Пакет ценных бумаг, как пояснил источник газеты, продадут в рынок. При этом, по его словам, уже существуют предварительные договоренности о том, что порядка 3% акций может выкупить один из банков. Какая именно это кредитная организация, собеседник «Коммерсанта» не уточнил.

Однако в основном кредиторе US Rusal — Сбербанке, а также в ВТБ, в который был заложен пакет ОНЭКСИМа в US Rusal и который вместе со Сбербанком является основным кредитором En+, ничего о возможной сделке не знают. Об этом газете сообщили источники, близкие к этим кредитным организациям.

Также о планах покупки акций US Rusal не слышали и в Газпромбанке, куда вместе со Сбербанком заложены принадлежащие ОНЭКСИМу акции генкомпании «Квадра», и Альфа-банке, где находятся ценные бумаги ОНЭКСИМа в «Ренессанс Кредите», рассказали собеседники «Коммерсанта». При этом один из них, как уточняет издание, не исключил, что выкуп акций банком может проводиться в интересах одного из акционеров алюминиевой компании.

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