В баллистических ракетах КНДР нашли украинский след

Как сообщает газета New York Times со ссылкой назасекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана, аналитики изучили фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает новые ракетные двигатели, и пришли к заключению, что по внешнему виду они напоминают ракеты СССР, которые сейчас "могут иметь отношение" только к нескольким предприятиям на территории бывшего Союза.

По данным издания, "следователи со стороны правительства и эксперты сфокусировали свое расследование на производителе ракет в Днепропетровске, Украина". Эксперты считают "Южмаш" "наиболее вероятным источником двигателей" межконтинентальных баллистических ракет, об испытании которых КНДР заявила в июле текущего года. Издание подчеркивает, что точных данных о том, кто мог продать ракетные технологии и конструкторские знания в КНДР, нет.