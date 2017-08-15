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Агент СБУ задержан в Крыму за подготовку серии диверсий на объектах инфраструктуры
15 августа 2017
Федеральной службой безопасности предотвращено совершение в Крыму нескольких диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова, сообщили в ФСБ России.
фото: Okultureno.ru
Агент Службы безопасности Украины (СБУ) задержан в Крыму за подготовку серии диверсий.
"Федеральной службой безопасности предотвращено совершение в Крыму нескольких диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.
Управлением ФСБ России по Республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов", - говорится в сообщении ФСБ, поступившем в ТАСС.
Задержанный - гражданин Украины Геннадий Геннадьевич Лимешко, уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ.
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