Золотое время. Геополитическая напряженность толкает цену на золото вверх
В мире
16 августа 2017
АА
За неделю унция золота подорожала на 30 долларов, достигнув почти 1 290 долларов. Сейчас инвесторы фиксируют прибыль, но геополитическая напряженность может продолжить толкать цену вверх.
фото: forbes.ru
Цены на золото держатся вблизи максимумов двух месяцев. Растущая напряженность вокруг Северной Кореи продолжает оказывать поддержку активу-убежищу — желтый металл не случайно называют «валютой страха», пишет Forbes. Цены на золото также растут на фоне слабости американского доллара из-за того, что рынок не верит в обещания Дональда Трампа реализовать экономическую повестку для США, и пока не видно предпосылок для изменения этой ситуации.
К позитивным драйверам для золота можно также отнести напряженные отношения США и Европы после провала встречи G20 и новых антироссийских санкций, тяжелые переговоры по Brexit между Лондоном и Брюсселем (сценарий жесткого Brexit становится все более вероятным) и по-прежнему напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, что в особенности касается Сирии и Катара. И хотя нам ближе старая еврейская пословица «золото — навоз, ум — золото» и мы больше верим в перспективы мировых технологических компаний, но для консервативных инвесторов серьезной альтернативы золоту пока нет.
Золото и раньше дорожало на усилении геополитических рисков. Так, за год до начала военных действий в Ираке (в 2003 году) цена унции на ожиданиях выросла на 20%. Сейчас — в условиях роста протекционизма в мире из-за политики новой администрации США — есть простор для торговых войн, грозящей нестабильностью валютных курсов, что играет на руку инвесторам в золото.
В связи с обнаружением новых случаев африканской чумы свиней (АЧС) в Шальчининкском районе объявлено экстремальное положение. Это второй случай в Литве после установления АЧС в Йонавском районе, где также объявлено экстремальное положение.