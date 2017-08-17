В Барселоне фургон въехал в толпу людей

СМИ сообщают о 10-13 погибших, и что водитель фургона удерживает заложников в ресторане на рынке Бокерия, расположенном недалеко от места наезда. Испанская полиция назвала наезд терактом.
Правоохранители подтвердили, что водитель укрывается в одном из баров. Полиция ищет второй фургон, который был арендован для того, чтобы нападавший мог скрыться. В первом транспортном средстве найден испанский паспорт, пишет tut.by. Инцидент произошел в центре города на популярной среди туристов пешеходной улице Рамбла. В полиции сообщили о двух погибших и около 25 пострадавших в результате наезда. Однако местные СМИ пишут о 10-13 погибших. Местные СМИ сообщают, что после наезда двое вооруженных людей проникли в один из ресторанов Барселоны. Также поступает информация о стрельбе на рынке Бокерия в центре города.
Телеканал TV-3 сообщает, что водитель взял заложников в турецком ресторане на рынке Бокерия.
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