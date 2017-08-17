Великобритания сохранит безвизовый въезд для граждан ЕС после Brexit
В мире
17 августа 2017
АА
Однако для получения права на работу им потребуется разрешение миграционных властей.
фото: tass.ru
Об этом в четверг написала газета The Guardianсо ссылкой на правительственные источники, сообщает ТАСС.
Безвизовый режим не означает, что граждане ЕС получат автоматическое право на пребывание в Соединенном Королевстве на неопределенный срок. Если они захотят работать в Великобритании, то им придется выполнить условия новых миграционных ограничений, отмечает издание. При этом в правительстве хотят и дальше позволять компаниям нанимать квалифицированных работников из ЕС.
Британский кабмин позднее в этом году представит иммиграционный план, в который войдут предложения правительства, ложащиеся в основу новой системы контроля иммиграции. Источники The Guardian отвергли утверждения, что после Brexit Лондон введет квоты на выдачу разрешений на работу для европейских граждан в определенных секторах занятости.
Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.
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