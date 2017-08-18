Теракты в Испании: задержан четвертый подозреваемый

Полиция задержала четвертого подозреваемого в связи с терактами в Барселоне и Камбрильсе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение в Twitter правоохранительных органов Каталонии Mossos d'Esquadra.

Двух человек задержали в четверг – в Риполе и Альканаре, одного из них зовут Дрисс Укабир. Третий подозреваемый был задержан в Риполе в пятницу утром, испанские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что он родственник или знакомый Укабира.

Брат Укабира, Мусса Укабир, находится в розыске, предполагается, что именно он совершил наезд на пешеходов в Барселоне.

Пятеро террористов были ночью ликвидированы после наезда на пешеходов в Камбрильсе.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, 130 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг. В результате взрывов погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.