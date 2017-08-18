В Украине приступили к строительству газопровода в обход ДНР
В мире
18 августа 2017
АА
По газопроводу высокого давления топливо будет подаваться в город Авдеевка и семь расположенных рядом с ним сел в обход территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.
фото: rbc.ru
Как пояснил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, общая стоимость строительства составит 58 млн грн (примерно 2,3 млн долларов), часть которых выделит подконтрольный Ринату Ахметову Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), пишет РБК.
По словам Жебривского, по завершении строительства жители Авдеевки и окрестных сел перестанут быть «заложниками» властей ДНР и зависеть от их «капризов и безалаберности».
В пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР, комментируя сообщения о строительстве Украиной газопровода в обход республики, заявили РБК: «Пусть они себе там веселятся, если хотят».
Представитель местной компании «Донбассгаз» Сергей Смоляк сказал РБК, что решение Украины о строительстве газопровода никак не повлияет на ДНР. «У нас есть свой поставщик [газа]. А что там Украина строит, нас не касается», — отметил он.
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