Второй за сутки теракт в Испании: нападавшие ликвидированы
В мире
18 августа 2017
АА
В ночь с четверга на пятницу в Испании произошел второй за сутки наезд неизвестных на пешеходов. Бвло сбито несколько человек, далее мошина нападавших столкнулась с полицией.
фото: ria.ru
Трагедия произошла в Камбрильсе. Машина преступников после столкновения с людьми столкнулись с полицией, перевернулась, а злоумышленники попытались сбежать, однако были ликвидированы, передает РИА Новости.
Каталонские правоохранители сообщили, что в ходе спецоперации были убиты четверо террористов, еще один задержан, но скончался позже от полученных ранений. В результате нападения пострадали семь человек, двои находятся в критическом состоянии.
Ранее в четверг произошел наезд фургона на пешеходов в Барселоне.
Всего в результате терактов погибли 13 человек, еще более ста пострадали.
Сама сотовая компания отнесла иск к судебным процессам, результат которых может существенно отразиться на ее финансово-хозяйственной деятельности, отразив это в своем отчете за минувший квартал. Недовольный клиент компании требует 30 млрд рублей.
Глава МИД РФ заявил, что меры по оказанию экономического давления на Северную Корею исчерпаны, призвал страны — члены ООН прекратить «экономическое удушение» этой страны и вспомнить об обязательстве урегулировать кризис дипломатическим путем.
В связи с обнаружением новых случаев африканской чумы свиней (АЧС) в Шальчининкском районе объявлено экстремальное положение. Это второй случай в Литве после установления АЧС в Йонавском районе, где также объявлено экстремальное положение.
Вторичный рынок жилья, несмотря на все надежды риелторов, провалился в июле, и по количеству совершаемых сделок просел даже ниже показателя 2015 года, когда было зафиксировано рекордное падение цен на столичные квартиры.