Forbes составил топ самых богатых жен российских чиновников
В мире
28 августа 2017
АА
Самые состоятельные жены российских госслужащих, как выяснил Forbes, зарабатывают иногда в сотни раз больше чем их мужья. В топ-5 вошли жена президента Татарстана Рустама Минниханова и супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
Журнал Forbes Woman составил рейтинг самых богатых жен российских чиновников в 2016 году. Как выяснилось, в ряде случае супруги получают в сотни раз больше.
Первое место в рейтинге заняла жена президента Татарстана Гульсина Минниханова с доходом 2,351 млрд российских рублей. В ее совладении находится компания «Лучано», в которую входят спа-комплекс «всего в нескольких шагах от объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - Казанского Кремля», говорится на сайте компании, а также одноименные отель, ресторан и фитнес-клуб.
По данным «Интерфакс-СПАРК», Гульсина Минниханова владеет компанией «Лучано де алойа», «Лучано спа» и «Лучано». В 2015 год активы всех трех компаний оценивались примерно в 1 млрд российских рублей. Доход президента Татарстана Рустама Минниханова в 2016 году при этом составил 7,5 млн российских рублей, пишет РБК.
На втором месте в рейтинге идет супруга депутата Улан-Удэнского городского совета Раиса Бредний. Ее доход в 2016 году составил 1,924 млрд российских рублей, что более чем в два раза превышает доход ее мужа Вадима Бреднего (903 млн российских рублей). Супруга депутата Улан-Удэ работает управляющим директором в компании «Титан», сам Вадим Бредний руководитель группы «Титан». В «Титан» входят одноименная сеть из более 40 продуктовых магазинов, мясоперерабатывающая фабрика, рыбозавод, кондитерский цех, ресторан и фитнес-центр.
Третье место заняла жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз, которая является совладелицей фермерского хозяйства «Богомаз», производящего картофель, пишет Forbes. Ее доход в 2016 году составил 864 млн российских рублей и в 240 раз превысил доход ее супруга.
Четвертое место заняла супруга гендиректора «Ростеха» Екатерина Игнатова, основным источником дохода которой Forbes определил акции банка МФК. В 2016 году ее доход в четыре раза превысил доход Сергея Чемезова и составил 848,5 млн российских рублей. На пятом месте совладелица компаний, входящих в холдинг «Лидер Групп» Елена Некрасова с доходом 646 млн российских рублей. Ее муж депутат Госдумы Александр Николаев заработал в 2016 году 4,9 млн российских рублей.
Ранее Forbes опубликовал рейтинг российских чиновников с самыми большими доходами за 2017 год, из которого следует, что Вадим Бредний оказался самым состоятельным госслужащим, он заработал 2,8 млрд российских рублей. Рустам Минниханов занял третье место с доходом 2,358 млрд российских рублей.
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