Министерство финансов России предложило запретить продажу криптовалюты частным лицам

«Мы предлагаем называть это криптовалютой, но регулировать это как иное имущество, квалифицировать это как финансовый актив и позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать их на бирже», - сказал он в эфире «России 24».

По словам господина Моисеева, есть мнение, что «такие криптовалюты как биткоин - это финансовая пирамида». «С этой точкой зрения спорить тяжело. Инвестиции такие являются высокорискованными. Это и определяет наш подход к их регулированию», - объяснил замминистра. Предложенный подход к регулированию криптовалют, как считает Алексей Моисеев, поможет обеспечить защиту прав покупателей и продавцов, а также обеспечить исполнение контракта, если один из участников контракта окажется недобросовестным. «Сейчас это невозможно. Сейчас люди делают это на свой страх и риск, никакой судебной защиты они не имеют. Это наша первая задача», - добавил он.

Несмотря на падение курса биткоина, в России сохраняется ажиотаж на криптовалюты. На порталах объявлений в интернете начали предлагать фермы для майнинга - добычи криптовалют. Это компьютерное оборудование, объединенное в единую систему. Цены на него достигают миллионов рублей. Продавцы утверждают, что инвестиции быстро окупятся, пишет "Коммерсант".