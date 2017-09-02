Министерство финансов России предложило запретить продажу криптовалюты частным лицам
В мире
ЕЖЕДНЕВНИК,
28 августа 2017
АА
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев предложил запретить продажу биткоинов частным лицам, в связи с высоким риском и схожестью с финансовой пирамидой.
«Мы предлагаем называть это криптовалютой, но регулировать это как иное имущество, квалифицировать это как финансовый актив и позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать их на бирже», - сказал он в эфире «России 24».
По словам господина Моисеева, есть мнение, что «такие криптовалюты как биткоин - это финансовая пирамида». «С этой точкой зрения спорить тяжело. Инвестиции такие являются высокорискованными. Это и определяет наш подход к их регулированию», - объяснил замминистра. Предложенный подход к регулированию криптовалют, как считает Алексей Моисеев, поможет обеспечить защиту прав покупателей и продавцов, а также обеспечить исполнение контракта, если один из участников контракта окажется недобросовестным. «Сейчас это невозможно. Сейчас люди делают это на свой страх и риск, никакой судебной защиты они не имеют. Это наша первая задача», - добавил он.
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