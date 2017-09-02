МИД РФ прокомментировал принятие США атомной бомбы В61-12 на вооружение
В мире
29 августа 2017
АА
По мнению российского внешнеполитического ведомства, это может снизить порог применения ядерного оружия.
фото: tass.ru
Об этом заявил ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.
"Особенность новой модификации В61-12, по оценке самих же американских военных специалистов, состоит в том, что она будет, как они говорят, "более этической" (more ethical) и "более пригодной к применению" (more usable), поскольку отличается большей точностью и якобы менее катастрофичными последствиями для гражданского населения в случае применения на обширных площадях", - отметил дипломат.
"Из этого можно сделать вывод, что постановка таких бомб на вооружение объективно может привести к снижению порога применения ядерного оружия. В этом, как нам представляется, и заключается главный негативный эффект происходящей модернизации", - подчеркнул Ульянов.
По его словам, ожидаемое размещение модификации бомбы на территории ряда европейских государств - членов НАТО нарушает требования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Бомбы новой модификации В61-12 предназначены, в том числе для размещения на территории ряда натовских стран в Европе для использования в рамках так называемых совместных ядерных миссий с привлечением пилотов из неядерных государств - членов альянса, - отметил дипломат. - По нашей оценке, это противоречит обязательствам по ДНЯО".
Ульянов также отметил, что США используют обвинения в адрес России для модернизации собственных ядерных арсеналов. "Эти испытания проводятся в рамках хорошо известной программы, которая рассчитана на ближайшие несколько лет, - отметил дипломат. - Примечательно, что испытания и программа осуществляются на фоне постоянно звучащих из Вашингтона и ряда других натовских столиц обвинений в адрес России в том, что мы якобы во все большей степени опираемся на ядерное оружие в своей военной доктрине и военной политике".
По словам Ульянова, создается ощущение, что "подобные обвинения служат в том числе в качестве "дымовой завесы" для модернизации собственных американских потенциалов довольно опасной направленности".
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