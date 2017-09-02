Самые богатые дамы России - Forbes представил обновленный рейтинг
В мире
29 августа 2017
АА
Лидером списка вновь стала супруга бывшего мэра Москвы Елена Батурина, однако сразу шесть дам вошли в топ-25 впервые за все годы существования рейтинга.
фото: Marketium.ru
Богатейшей женщиной России остается Елена Батурина, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и президент компании Inteco Management, состояние которой составляет 1 млрд долларов, сообщает РБК, изучивший рейтинг Forbes. По подсчетам его экспертов, по сравнению с прошлым годом за год состояние Батуриной сократилось на 100 млн долларов, что, однако, не помешало ей остаться единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира (1940-е место).
Несмотря на уменьшение капиталов Батуриной, совокупное состояние 25 самых богатых россиянок, по оценке Forbes, выросло за год на 25% и составляет сейчас 7,3 млрд долларов.
В 2017 году в топ-25 вернулись бывшая совладелица сети «Пятерочка» Татьяна Франус, состояние которой Forbes оценивает в 100 млн долларов (25-е место), и зампред правления НОВАТЭКа Татьяна Кузнецова (400 млн долларов, 7-е место). В то же время сразу шесть дам вошли в число лидеров впервые за всю историю рейтинга, при этом в Forbes отметили, что если в 2016 году многие дебютантки рейтинга оказались в списке богатейших женщин России благодаря разводам с состоятельными супругами, то нынешние новички — члены семей или ближайшего окружения участников списка Forbes.
В 2017 году в топ-25 богатейших женщин России впервые вошли супруга экс-губернатора Тульской области Ольга Груздева (владеет миноритарным пакетом акций компании «Модный континент», ее состояние Forbes оценивает в 200 млн долларов, 13-е место), дочь миллиардера Геннадия Тимченко и невестка гендиректора «Совкомфлота» Ксения Франк (200 млн доллров, 14-е место), вдова основателя Промышленно-металлургического холдинга Бориса Зубицкого Галина Зубицкая, владеющая частью акций ПМХ (150 млн долларов, 19-е место), Лариса Алекперова (120 млн долларов, 21-е место, Лариса владеет небольшим пакетом акций ЛУКОЙЛа, примерно четверть капитала которого принадлежит ее мужу Вагиту Алекперову) и совладелец группы «Продо», одна из топ-менеджеров в команде миллиардера Романа Абрамовича Ирина Панченко (100 млн долларов, 24-е место).
Кроме того, в топ-25 впервые вошла гендиректор компании «Лучано» и супруга главы Татарстана Гульсина Минниханова (100 млн долларов, 23-е место), которую Forbes ранее назвал самой богатой женой госслужащего в России.
Как и ранее, в списке богатейших женщин России оказались бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева (600 млн долларов, сохранила за собой второе место), глава совета директоров Группы компаний С7 Наталия Филева (600 млн долларов, поднялась на 3-е место), гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук (420 млн долларов, 5-е место), Ирина Абрамович (300 млн долларов, 10-е место), президент группы InfoWatch Наталья Касперская (270 млн долларов, 11-е место), теннисистка Мария Шарапова (160 млн долларов, 17-е место) и другие.
Методика составления рейтинга основана на оценке состояния каждой участницы — это стоимость принадлежащих ей активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др.
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