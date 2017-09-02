Северная Корея снова запустила ракету в сторону Японии
В мире
29 августа 2017
АА
КНДР запустила ракету в сторону Японии, передает NHK. По данным японских властей, прежде чем упасть в море, она пролетела над северными районами страны. Местных жителей власти в связи с этим попросили укрыться «в подвалах».
фото: rbc.ru
Как уточняет агентство Yonhap со ссылкой на заявление объединенного комитета начальников штабов, «пуск снаряда неизвестного типа был произведен из района Сунан (Пхеньян) в направлении Восточного моря в 05:57 утра [по местному времени]», сообщает РБК.
Ракета, по данным NHK, развалилась на три части и упала в Тихом океане, в 1180 км к востоку от мыса Эримо, у берегов острова Хоккайдо. Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных, уточняет, что ракета пролетела 2,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты в 550 км.
Происшествие, как отметили в объединенном комитете начальников штабов, в настоящий момент «анализируется властями США и Южной Кореи». На случившееся, по информации Reuters, уже отреагировал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он пообещал предпринять «все необходимое» для того, чтобы защитить граждан Японии. При этом главный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга, в свою очередь, отозвался об инциденте как о «беспрецедентной, серьезной угрозе». Япония, по его словам, предпримет в ответ «соответствующие шаги». Позже представители страны выразили КНДР протест, потребовав в связи со случившимся созыва заседания Совбеза ООН.
Информации о каком-либо ущербе или пострадавших в результате произошедшего, как передает NHK, нет. Однако из-за запуска ракеты, по информации телеканала, железнодорожная компания JR East Japan была вынуждена временно приостановить движение скоростных электропоездов и электричек. В настоящий момент сбои в движении ликвидированы, наблюдаются лишь небольшие опоздания, в 10–20 минут.
Угрозы для Северной Америки, как заявили в Пентагоне, запущенная Пхеньяном ракета также не представляла (цитата по Reuters).
В последний раз ракету в сторону Японии КНДР запускала 26 августа. Тогда Северной Кореей было выпущено несколько баллистических ракет малой дальности. Перед тем как упасть, по информации представителей объединенного комитета начальников штабов, они пролетели около 250 км в северо-восточном направлении. Острову Гуам и Японии, как отметили позже в Пентагоне, ракеты не угрожали.
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