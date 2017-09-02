США и Финляндия проведут учения одновременно с «Запад-2017»

Он подчеркнул, что маневры пройдут вблизи шведского побережья одновременно с российско-белорусскими учениями «Запад-2017», сообщает «Коммерсантъ».

По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, эти военные учения не направлены против кого-либо. «Должен сказать, что пару недель назад я встречался с президентом России Владимиром Путиным. СМИ интересовались, почему китайские ВМС проводят тренировку вместе с русскими в балтийском регионе. Путин ответил, что это не блок, это не против кого-либо. Мой ответ такой: мы тоже тренируемся в Балтийском море с США и Швецией. И это не блок, это не против кого-то»,— сказал господин Ниинисте по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Также он отметил, что Финляндия приветствует возобновление диалога России и НАТО и готова делать шаги в этом направлении.

В свою очередь господин Трамп заявил, что США готовы защищать регион Балтики, если ситуация обострится. При этом отвечая на вопрос, считает ли он Россию «угрозой безопасности», президент США уклончиво сказал, что «рассматривает многие страны как угрозы безопасности». «Я надеюсь, что у нас будут хорошие отношения с Россией. Это очень важно, и, я полагаю, это когда-нибудь произойдет. Это большая страна, это ядерная страна, это страна, с которой нам стоит поладить»,— подчеркнул он.

Дональд Трамп в ходе визита в Польшу в начале июля также обсуждал с президентом Польши Анджеем предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2017». Президенты двух стран заявили тогда, что действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер.