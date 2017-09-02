США и Финляндия проведут учения одновременно с «Запад-2017»
В мире
29 августа 2017
АА
Представитель Совета национальной безопасности при президенте США сообщил, что Соединенные Штаты проведут в сентябре совместные с Финляндией военные учения на Балтике.
фото: Strana.in.ua
Он подчеркнул, что маневры пройдут вблизи шведского побережья одновременно с российско-белорусскими учениями «Запад-2017», сообщает «Коммерсантъ».
По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, эти военные учения не направлены против кого-либо. «Должен сказать, что пару недель назад я встречался с президентом России Владимиром Путиным. СМИ интересовались, почему китайские ВМС проводят тренировку вместе с русскими в балтийском регионе. Путин ответил, что это не блок, это не против кого-либо. Мой ответ такой: мы тоже тренируемся в Балтийском море с США и Швецией. И это не блок, это не против кого-то»,— сказал господин Ниинисте по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Также он отметил, что Финляндия приветствует возобновление диалога России и НАТО и готова делать шаги в этом направлении.
В свою очередь господин Трамп заявил, что США готовы защищать регион Балтики, если ситуация обострится. При этом отвечая на вопрос, считает ли он Россию «угрозой безопасности», президент США уклончиво сказал, что «рассматривает многие страны как угрозы безопасности». «Я надеюсь, что у нас будут хорошие отношения с Россией. Это очень важно, и, я полагаю, это когда-нибудь произойдет. Это большая страна, это ядерная страна, это страна, с которой нам стоит поладить»,— подчеркнул он.
Дональд Трамп в ходе визита в Польшу в начале июля также обсуждал с президентом Польши Анджеем предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2017». Президенты двух стран заявили тогда, что действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер.
ГИБДД готовится к тому, что после 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в ДТП, вызванный старением водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизацией населения на фоне сохранения проблем в экономике и рядом других факторов.
Количество граждан стран ЕС, покинувших Великобританию, резко выросло, сообщает EurActiv со ссылкой на данные Национальной службы статистики (Office for National Statistics). Особенно заметен отток граждан из стран "новой Европы".
О начале проверки Генпрокуратура объявила в день рождения ведущего «Пока все дома» Тимура Кизякова. В ходе проверки планируется выяснить, как были потрачены средства, выделенные казной на производство «видеопаспортов» для сирот.
КНДР запустила ракету в сторону Японии, передает NHK. По данным японских властей, прежде чем упасть в море, она пролетела над северными районами страны. Местных жителей власти в связи с этим попросили укрыться «в подвалах».
ГИБДД готовится к тому, что после 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в ДТП, вызванный старением водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизацией населения на фоне сохранения проблем в экономике и рядом других факторов.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Финляндии Александр Островский встретился с заместителем государственного секретаря МИД Финляндии Марку Кейняненом и обсудил с ним проведение белорусско-финляндского экономического форума в Савонлинне.