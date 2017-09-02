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Европейцы массово покидают Великобританию

В мире

30 августа 2017

АА

Количество граждан стран ЕС, покинувших Великобританию, резко выросло, сообщает EurActiv со ссылкой на данные Национальной службы статистики (Office for National Statistics). Особенно заметен отток граждан из стран "новой Европы".

Европейцы массово покидают Великобританию

Akchabar.kg

В течение 12 месяцев, с марта 2016 по март 2017 года, из Великобритании уехало 122 000 человек, пишет DELFI.

Это на 33 000 больше, чем годом ранее. В целом зафиксирован самый резкий рост количества мигрантов за последнее десятилетие. Количество уехавших из страны граждан стран "новой Европы" — Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении — выросло на 17 000 человек. Для граждан Болгарии и Румынии этот показатель заметно ниже — 8000 человек.

Кроме того, снизилось количество людей, приехавших в Великобританию из стран ЕС — на 19 000 (до 248 000 человек). Глава отдела статистики международной миграции ONS Никола Уайт отметила, что эта тенденция может быть связана с последствиями референдума по выходу Великобритании из Евросоюза. Одним из главных аргументов сторонников "Брекзита" на референдуме в 2016 году было стремление ограничить поток миграции в Британию. 

 
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