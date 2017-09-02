Forbes назвал самые богатые династии России

Совокупно за год состояние 10 богатейших семей России выросло на 2 млрд долларов до 27 млрд долларов.

Первая тройка в обновленном рейтинге богатейших семейных кланов России по версии Forbes по составу не претерпела изменений: на первом месте - контролирующая группу «Сафмар» семья Гуцериевых, на втором - Ротенберги, на третьем - владельцы Промсвязьбанка, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Но если в 2016 году издание оценило состояние клана Ротенбергов в 2,8 млрд долларов, то в 2017-м оно увеличилось в полтора раза, до 4,2 млрд долларов. Состояние Аркадия Ротенберга выросло с 1,3 до 2,5 млрд долларов, Игоря Ротенберга - с 410 до 700 млн долларов, пишет РБК.

За этот же год состояние клана Гуцериевых увеличилось с 9,8 до 9,91 млрд долларов, Ананьевых — с 2,5 до 2,7 млрд долларов.

Forbes отмечает, что Борис Ротенберг избежал включения в санкционный список ЕС, так как является гражданином Финляндии.

«Своим состоянием семья обязана подрядам «Газпрома» и другим госзаказам, в частности на строительство Керченского моста», - говорится в рейтинге. Ротенберги перестали быть самым богатым кланом по версии издания в 2015 году, это произошло после того, как США ввели против России санкции. В 2014 году, когда был составлен первый подобный рейтинг издания, состояние Ротенбергов оценивалось в 5,55 млрд долларов.

В клане Гуцериевых появились два новых партнера, отмечает издание. Это Саид Гуцериев, гендиректор нефтяной компании «Фортеинвест» и сын Михаила Гуцериева, и Билан Ужахов, вице-президент «М.Видео» и племянник главы клана. Состояние Саида Forbes оценил в 770 млн долларов, Ужахова - в 40 млн долларов.

За прошедший период состояние Алексей и Дмитрия Ананьева выросло на 100 млн долларов у каждого до 1,35 млрд долларов.

Клан Шаймиевых поднялся с пятой строчки на четвертую, где годом ранее располагались Шамаловы. Состояние семьи Шаймиевых издание оценило в 2,215 млрд долларов против 1,7 млрд долларов годом ранее. В состав клана Forbes включил сына Айрата Шаймиева Тимура с состоянием в 15 млн долларов.

«Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, совладельцы ТАИФ Айрат и Радик Шаймиевы поделились с сыном Айрата, 28-летним Тимуром долей (30%) в небольшой нефтяной компании МНКТ, которую тот возглавлял с 2013 года», - отмечает издание.

Шамаловы в рейтинге опустились с четвертого места на девятое - суммарное состояние давнего друга Владимира Путина и члена кооператива «Озеро» Николая Шамалова (акционер банка «Россия») и его сына Кирилла (акционер «Сибура», самый молодой миллиардер России) сократилось почти в два раза, с 2,4 до 1,32 млрд долларов. В апреле компания «Траст» Леонида Михельсона купила 17% «Сибура», его общая доля возросла до 48,5%, а доля Кирилла Шамалова сократилась с 20,9% до 3,9%.

Клан Магомедовых, наоборот, упрочили свои позиции и поднялся с девятой строчки на пятую. Состояние владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда издание оценило в этом году в 1,75 млрд долларов против 1,15 млрд долларов годом ранее. На две строчки улучшила свое место и семья члена управления УК Kafijat Мегдета Рахимкулова, состояние за год выросло на 400 млн долларов до 1,6 млрд долларов.

Саркисовы опустились с шестой на восьмую строчку, но, по данным Forbes, их состояние за год не изменилось: 1,4 млрд долларов.

На десятой строчке расположился клан покойного основателя группы «Кокс» Бориса Зубицкого, в прошлогодний топ-10 Зубицкие не вошли. Состояние Галины, Евгения и Андрея Зубицкого издание оценило в 950 млн долларов.

«В сентябре 2016 года Борис Зубицкий вышел из капитала компании, разделив свою долю между Евгением (13,39%, его доля выросла до 45,4%) и супругой Галиной (13,39%). Этому добровольному шагу предшествовал иск Галины, которая требовала раздела совместно нажитого имущества», - указывает Forbes.