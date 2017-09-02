Генпрокуратура проверит, как Кизяков потратил "сиротские" 110 миллионов рублей

О начале проверки Генпрокуратура объявила в день рождения ведущего «Пока все дома» Тимура Кизякова. В ходе проверки планируется выяснить, как были потрачены средства, выделенные казной на производство «видеопаспортов» для сирот.

Генпрокуратура России объявила о начале проверки сведений о том, что в ходе съемок телепрограммы «Пока все дома» ее создателями были допущены нарушения в процессе использования выделяемых государством средств, пишет РБК.

«Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 млн рублей, выделенных по данным СМИ Министерством образования и науки Российской Федерации на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве пояснили, что по итогам проверки специалисты дадут оценку законности действий всех причастных к изложенным в СМИ обстоятельствам лиц.

«При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования», - заверили в Генпрокуратуре.

Ведущий программы «Пока все дома» и совладелец компании-производителя программы - ООО «Дом» Тимур Кизяков, отмечающий сегодня свой полувековой юбилей, заявил РБК, что впервые слышит проверке Генпрокуратуры.

«Я от вас это впервые слышу. Больше комментариев нет», - сказал Кизяков, однако затем пояснил, что давно готов к «любым проверкам».

«Мы уже 10 лет готовы к любым проверкам, ведь мы уже 10 лет занимаемся передачей. Почему возник такой интерес лучше спросить тех, кто его инсценировал. Это реакция на твердую позицию по вопросу усыновления и попытка помешать нашей работе. Я читал материалы про нас, но ссылки ведут на недостоверные источники и нигде нет ни одного официального комментария, а комментировать слухи и тем более им верить не хочется», - рассказал Тимур Кизяков.

Ранее РБК сообщал, что «Первый канал» решил прекратить показ выходившей с 1992 года программы «Пока все дома», из-за скандала с финансированием съемок видеороликов о детях-сиротах, в который оказались вовлечены телекомпания «Дом», а также ее владельцы Тимур и Елена Кизяковы.

По словам источника РБК, контракт с ООО «Дом» был расторнут «Первым каналом» по окончании внутренней проверки, организованной после того, как в СМИ появились сообщения о том, что Тимур и Елена Кизяковы брали деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок», сразу из нескольких источников - с телеканала (за производство программы на аутсорсе), государства (за производство так называемых видеопаспортов детей) и со спонсоров (например, с производителя керамической плитки Kerama Marazzi).

Сам Кизяков 15 августа заявил РБК, что телекомпания «Дом» сама решила прекратить сотрудничество с «Первым каналом», а методы последнего назвал «неприемлемыми».