Корреспондента "Первого канала" депортируют из Украины

Корреспондент «Первого канала» Анна Курбатова, о похищении которой телеканал сообщил ранее, будет депортирована с Украины.

«Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством. На данный момент происходит оформление необходимых документов для ее официального выдворения», - заявила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянскаягоспожа Гитлянская.

Ранее «Первый канал» в выпуске новостей заявил о похищении корреспондента.

«Нашу коллегу схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли», - говорилось в эфире телеканала. По данным телеканала «России 24», который первым сообщил о похищении, в адрес Анны Курбатовой ранее поступали угрозы за освещение происходящих на Украине событий.

Журналистку обвиняли «в тенденциозной подаче сюжета о военном параде по случаю Дня независимости Украины», а также в «манипулировании общественно значимой информацией и участии в антиукраинской пропаганде», пишет "Коммерсант".

Несколько дней назад имя госпожи Курбатовой появилось в базе данных украинского сайта «Миротворец».