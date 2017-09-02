Совбез ООН назвал угрозой всему миру пуск очередной ракеты КНДР
В мире
30 августа 2017
АА
Совбез ООН осудил последний запуск баллистической ракеты Северной Кореи, которая перелетела Японию и упала в Тихом. Эти действия, по мнению дипломатов, представляет угрозу для всего мира.
Последние ракетные испытания Северной Кореи являются угрозой не только региону, но и всем странам-членам ООН. Такое заявление принял в среду по итогам закрытых консультаций Совет безопасности ООН. Копию заявления опубликовала в своем Twitter шведская дипмиссия в международной организации, пишет РБК.
«Совет Безопасности резко осуждает КНДР за ее возмутительные действия и требует, чтобы КНДР немедленно прекратила все подобные действия. Совет Безопасности подчеркивает, что эти действия КНДР представляют собой не только угрозу для региона, но и для всех государств-членов ООН», - говорится в заявлении.
Организация выразила серьезную озабоченность в связи с тем, что Пхеньян целенаправленно подрывает мир и стабильность в регионе, чем нарушает ряд международных соглашений.
В качестве разрешения конфликтной ситуации Совбез ООН предлагает принять «немедленные и конкретные действия» по снижению напряженности.
Речь идет о баллистическом испытании Северной Кореи, которое правительство страны провело во вторник, 29 августа. Тогда с одного из полигонов была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-12». Она пролетела над Японией, через ее северный остров Хоккайдо, и, согласно подсчетам властей Японии, упала в 1180 км от мыса Эримо. В целом снаряд пролетел примерно 2,7 тыс. км.
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