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Совбез ООН назвал угрозой всему миру пуск очередной ракеты КНДР

В мире

30 августа 2017

АА

Совбез ООН осудил последний запуск баллистической ракеты Северной Кореи, которая перелетела Японию и упала в Тихом. Эти действия, по мнению дипломатов, представляет угрозу для всего мира.

Совбез ООН назвал угрозой всему миру пуск очередной ракеты КНДР

Последние ракетные испытания Северной Кореи являются угрозой не только региону, но и всем странам-членам ООН. Такое заявление принял в среду по итогам закрытых консультаций Совет безопасности ООН. Копию заявления опубликовала в своем Twitter шведская дипмиссия в международной организации, пишет РБК.

«Совет Безопасности резко осуждает КНДР за ее возмутительные действия и требует, чтобы КНДР немедленно прекратила все подобные действия. Совет Безопасности подчеркивает, что эти действия КНДР представляют собой не только угрозу для региона, но и для всех государств-членов ООН», - говорится в заявлении.

Организация выразила серьезную озабоченность в связи с тем, что Пхеньян целенаправленно подрывает мир и стабильность в регионе, чем нарушает ряд международных соглашений.

В качестве разрешения конфликтной ситуации Совбез ООН предлагает принять «немедленные и конкретные действия» по снижению напряженности.

Речь идет о баллистическом испытании Северной Кореи, которое правительство страны провело во вторник, 29 августа. Тогда с одного из полигонов была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-12». Она пролетела над Японией, через ее северный остров Хоккайдо, и, согласно подсчетам властей Японии, упала в 1180 км от мыса Эримо. В целом снаряд пролетел примерно 2,7 тыс. км.

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