ФСБ задержала членов "Исламского государства", готовивших теракты на 1 сентября в Москве
В мире
31 августа 2017
АА
Федеральная служба безопасности объявила о задержании двух выходцев из Центральной Азии, планировавших совершить теракты в Москве в местах массового скопления людей.
По данным спецслужбы, оба террориста были членами «Исламского государства» (организация запрещена на территории России) и готовились совершить теракты 1 сентября, пишет РБК.
«Один из задержанных накануне Дня знаний, который в этом году совпадает с одним из главных исламских праздников - Курбан-Байрам, разместил в сети интернет видеообращение к членам запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. В обращении он дал так называемую «клятву верности террористам». После этого планировал совершить нападение на гражданских лиц с использованием холодного оружия», - сообщили «Интерфаксу» в ЦОС ФСБ России.
Второй задержанный, у которого было изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, по данным ФСБ, собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв.
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