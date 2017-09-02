Основатель Zara сменил Билла Гейтса на посту самого богатого человека планеты

Forbes составил очередной рейтинг самых богатых людей планеты. Согласно ему, основатель испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортега стал самым толстым кошельком мира.

В настоящее время состояние Амансио Ортега оценивается приблизительно в 85 млрд долларов. Это почти столько же, сколько у Билла Гейтса, который многие годы занимал лидирующие позиции в рейтинге. Но создатель и владелец корпорации Microsoft отстал от текстильного кроля всего на каких-то 200 млн долларов.

Победу Амансио Ортега обеспечил рост котировок акций его компании. В свою очередь Билл Гейтс безвозмездно передал акции компании стоимостью 4,6 млрд долларов своему благотворительному фонду, что и привело к сокращению его состояния.