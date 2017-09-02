Россия улучшила свои прогнозы по стоимости рубля и нефти
В мире
31 августа 2017
АА
Минэкономразвития пересмотрело свой макроэкономический прогноз на 2017-2020 годы. Новая версия документа предусматривает более высокую цену на нефть и более крепкий рубль.
В четверг прогноз представил министр Максим Орешкин, пишет РБК. Согласно ему, среднегодовой курс доллара к рублю в этом году, согласно базовому сценарию, на основе которого готовится бюджет, составит 59,7 рублей. (в прошлой версии было 64,2 рубля), к концу года американская валюта будет стоить 63 рубля вместо ожидавшихся ранее 68 рублей (так же и в целевом сценарии, который включает в себя меры по ускорению темпов роста экономики).
В следующие три года также стоит ждать менее масштабного ослабления рубля: 64,7, 66,9 и 68 рублей за доллар вместо ожидавшихся ранее 69,8, 71,2 и 72,7 рублей соответственно. В целевом сценарии рубль в следующие три года будет чуть крепче, чем в базовом.
В апреле (тогда была представлена предыдущая версия прогноза) Минэкономразвития ожидало ослабления рубля на 10%, но теперь такого негативного прогноза нет, говорит Орешкин. По его словам, сейчас ожидается «нормальная волатильность» для плавающего курса рубля.
Позитивнее теперь выглядят и ожидания министерства по нефти. Баррель Urals в 2017 году в среднем будет стоить 49 долларов (раньше было 45,6 долларов). Впрочем, Минэкономразвития по-прежнему ждет снижения нефтяных котировок до 41-43 долларов в следующие три года.
Инфляция, согласно прогнозу министерства, будет зафиксирована на отметке 4% в следующие три года (здесь ожидания не поменялись). Но в этом году рост цен будет даже ниже таргета ЦБ и составит 3,7%.
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