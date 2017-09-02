В результате столкновения поездов в Польше пострадали не менее 28 человек, в том числе и дети

Не менее 28 человек получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом на севере Польши.

Столкновение поездов произошло на железнодорожной станции Сментово, расположенной на севере Польши. Вечером, 30 августа. Машинист товарного поезда то ли проигнорировал, то ли просто не заметил запрещающего сигнала светофора, что вызвало столкновение с пассажирским составом "Погория" (Гдыня Главная - Бельско Бяла/Закопане), который следовал по правилам. В результате аварии пострадали не менее 28 человек. С рельс сошли 7 из 11 вагонов. Всего в пассажирском поезде ехало около 200 человек.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителя железнодорожной компании Польши Мирослава Шименец, жизни пострадавших в настоящее время ничего не угрожает. всем им была оказана медицинская помощь.