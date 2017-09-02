Порошенко одобрил введение биометрического контроля для иностранцев на границе
В мире
01 сентября 2017
АА
Петр Порошенко подписал указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны о биометрическом контроле для иностранцев на границе. Решение вступит в силу с начала 2018 года
фото: ria.ru
С 2018 году въехать на территорию Украины можно будет только по биометрическому паспорту. Кроме того, потребуется предварительное уведомление о поездке. В течение месяца украинское правительство должно разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде, сообщает РИА Новости.
Преидент Украины также поручил доработать список государств "миграционного риска" - в него войдет Россия.
Планируется, что процедура контроля иностранцев будет осуществляться в три этапа. Сначаоа человек может подать предварительное уведомление о том, что собирается на Украину. Далее будет осуществляться фиксация на границе его биометрического паспорта или биометрических данных. Последний этап - фиксация человека в месте, где он планирует находиться.
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