Порошенко одобрил введение биометрического контроля для иностранцев на границе

Петр Порошенко подписал указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны о биометрическом контроле для иностранцев на границе. Решение вступит в силу с начала 2018 года

С 2018 году въехать на территорию Украины можно будет только по биометрическому паспорту. Кроме того, потребуется предварительное уведомление о поездке. В течение месяца украинское правительство должно разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде, сообщает РИА Новости.

Преидент Украины также поручил доработать список государств "миграционного риска" - в него войдет Россия.

Планируется, что процедура контроля иностранцев будет осуществляться в три этапа. Сначаоа человек может подать предварительное уведомление о том, что собирается на Украину. Далее будет осуществляться фиксация на границе его биометрического паспорта или биометрических данных. Последний этап - фиксация человека в месте, где он планирует находиться.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что введение такого контроля коснется в первую очередь россиян. Украинский парламент призывал к ввеедению визового режима с Россией. Но власти страны посчитали, что это негативно отразится на украинских гражданах.