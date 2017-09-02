Украинское МВД задержало брата Саакашвили

Сотрудники МВД Украины задержали Давида Саакашвили, брата бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Business.ua
Бывший политик написал в Facebook, что его брат был задержан при выходе из дома в Киеве и увезен в неизвестном направлении. «Он юрист, имел вид на жительство на Украине, по-видимому, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться (на Украину.— "Ъ")»,— заявил бывший президент Грузии, сообщает «Коммерсант».
Экс-советник министра внутренних дел Украины Илья Кива рассказал телеканалу «112 Украина», что Давида Саакашвили задержали за нарушение режима пребывания на Украине. «Иммиграционная служба и полиция задержали его и готовят к депортации»,— добавил бывший чиновник.
По данным собеседника «Ъ» в украинской Государственной миграционной службе, Давид Саакашвили превысил допустимый спок пребывания на Украине и будет отправлен в страну своего гражданства — Грузию.
Как сообщает «РИА Новости», господин Саакашвили уже покинул здание Миграционной службы.
В то же время в украинской президентской администрации «Ъ» заявили, что произошедшее не связано с лишением украинского гражданства Михаила Саакашвили или с его намерением пересечь украинскую границу 10 сентября через пункт пропуска с Польшей Краковец.
Ранее утративший украинское гражданство Михаил Саакашвили обнародовал «план возращения на Украину и план возвращения Украины украинцам». Основным элементом этого плана стало намерение господина Саакашвили вернуться в Киев. При этом в украинской генпрокуратуре уже заявили, что для этого бывшему губернатору нужно сначала получить визу.
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