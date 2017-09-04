Bloomberg составил Топ-500 богатейших миллиардеров
В мире
04 сентября 2017
АА
Bloomberg Billionaires Index составил Топ-500 самых богатых миллиардеров мира. В данном списке белорусов нет.
Отметим, что для попадания в Топ-500 миллиардеров нужен очень солидный "входной билет". Так на последнем, 500-м месте в рейтинге оказался американец Билл Голдринг с состоянием 3,93 млрд долларов, сообщает Thinktanks.by со ссылкой на Bloomberg.
Лидером же рейтинга остался создатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в 86,4 млрд долларов.На второй и третьей позиции Джеф Безос (83,9 млрд долларов) и Амансио Ортега (81 млрд долларов).
Самым богатым среди россиян стал основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние выросло с января на 1,49 млрд долларов и оценивается в 18,4 млрд долларов. Он занимает 49-е место в рейтинге.
Самый богатый и единственный из украинцев, попавший в рейтинг - Ринат Ахметов занял 439-е место. С января 2017 года его состояние сократилось на 45,8 миллионов долларов и составляет 4,38 миллиарда долларов.
Индекс рассчитывался на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. В некоторых случаях учитывалось соотношение капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.
Напомним, что в начале 2016 года создатель онлайн-игры World of Tanks белорус Виктор Кислый пополнил список миллиардеров Bloomberg.
Его состояние, по данным Bloomberg Billionaires Index, превысило 1 млрд долларов. Общая стоимость компании Wargaming, по оценке агентства, составляет около 1,5 млрд долларов. Но даже при таком хорошем старте до попадания в Топ-500 Виктору Кислому еще далеко.
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