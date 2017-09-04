Глава немецких левых: Крым - это Россия, а санкции против неё - глупость

Штрафные меры против России бессмысленны, наносят вред экономике Германии и не решают никаких проблем, заявила в интервью Berliner Morgenpost лидер фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт.

Никакой пользы от них нет и в вопросе реализации Минских соглашений, констатировала немецкий политик.

Германии необходимо улучшить отношения с Российской Федерацией, заявила в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost лидер фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт (перевод публикации приводит ИноТВ).

"Антироссийские санкции бессмысленны. Они наносят вред нашей экономике и не решают никаких проблем", — констатировала Вагенкнехт.

Что же касается реализации Минских соглашений, то, по словам лидера фракции левых в бундестаге, условия договора "должны признать обе стороны — как российская, так и украинская". "Для этого необходимо оказать давление. Санкции здесь, однако, не помогут", — подчеркнула Вагенкнехт.

Кроме того, немецкий политик не скрыла раздражения, отвечая на вопрос Berliner Morgenpost о том, смирилась ли она с "аннексией" Крыма. "Аннексия Крыма — такое же нарушение международного права, как война в Ираке и военная операция в Сирии. Вы теперь потребуете ввести санкции и против Соединённых Штатов?" — возмутилась Вагенкнехт.

Лидер фракции левых в бундестаге также объяснила, в чём, по её мнению, заключается разница между главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

"Путин защищает российские сферы влияния, тогда как США после окончания холодной войны всё больше и больше расширяют свои сферы влияния. Войны, которые развязали Соединённые Штаты, дестабилизировали Ближний и Средний Восток, а также Северную Африку. В настоящее время Трамп и вовсе открыто угрожает Северной Корее, что применит против неё ядерное оружие. Это адски опасно", — выразила свои опасения Сара Вагенкнехт.