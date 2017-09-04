Меркель заявила, что не видит возможности вхождения Турции в ЕС
В мире
04 сентября 2017
АА
Она также отметила, что у Германии есть возможность ответить на арест соотечественников в Турции.
фото: nation-news.ru
"Я не вижу Турции в составе ЕС и никогда не видела", - заявила Меркель в ходе политических дебатов 3 сентября, передает "Радио Свобода".
Ангела Меркель считает недопустимой ситуацию, при которой турецкое правительство пытается оказывать давление на бывших соотечественников, которые живут в Германии.
Вместе с тем, канцлер подчеркнула, что Берлин не собирается разрывать дипотношения с Турцией, несмотря на существующие разногласия. А на недавние задержания немцев в Турции власти Германии могут ужесточить экономические меры.
Отметим, по данным немецкой прессы, в турецких тюрьмах сейчас содержатся 10 политзаключенных из ФРГ.
ГИБДД готовится к тому, что после 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в ДТП, вызванный старением водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизацией населения на фоне сохранения проблем в экономике и рядом других факторов.
Количество граждан стран ЕС, покинувших Великобританию, резко выросло, сообщает EurActiv со ссылкой на данные Национальной службы статистики (Office for National Statistics). Особенно заметен отток граждан из стран "новой Европы".
О начале проверки Генпрокуратура объявила в день рождения ведущего «Пока все дома» Тимура Кизякова. В ходе проверки планируется выяснить, как были потрачены средства, выделенные казной на производство «видеопаспортов» для сирот.
ГИБДД готовится к тому, что после 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в ДТП, вызванный старением водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизацией населения на фоне сохранения проблем в экономике и рядом других факторов.
Несмотря на ввод 38,4 тыс. кв.м. новых площадей, в первом полугодии 2017 года офисная недвижимость Беларуси сохраняла паритет между спросом и предложением, что отразилось на стабильности арендных ставок.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Финляндии Александр Островский встретился с заместителем государственного секретаря МИД Финляндии Марку Кейняненом и обсудил с ним проведение белорусско-финляндского экономического форума в Савонлинне.