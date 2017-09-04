Меркель заявила, что не видит возможности вхождения Турции в ЕС

Она также отметила, что у Германии есть возможность ответить на арест соотечественников в Турции.

"Я не вижу Турции в составе ЕС и никогда не видела", - заявила Меркель в ходе политических дебатов 3 сентября, передает "Радио Свобода".

Ангела Меркель считает недопустимой ситуацию, при которой турецкое правительство пытается оказывать давление на бывших соотечественников, которые живут в Германии.

Вместе с тем, канцлер подчеркнула, что Берлин не собирается разрывать дипотношения с Турцией, несмотря на существующие разногласия. А на недавние задержания немцев в Турции власти Германии могут ужесточить экономические меры.

Отметим, по данным немецкой прессы, в турецких тюрьмах сейчас содержатся 10 политзаключенных из ФРГ.