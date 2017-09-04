Принц Уильям и Кейт Миддлтон станут родителями в третий раз

Кенсингтонский дворец сообщил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Пресс-релиз опубликован в официальном твиттере.

«Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады объявить, что ожидают третьего ребенка», — говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

Уточняется, что Кейт, как и в предыдущие беременности, страдает от токсикоза, поэтому больше не будет участвовать в официальных мероприятиях.

Напомним, у принца Уильям и Кейт Миддлтон уже есть двое детей. Сыну Кейт и Уильяма принцу Джорджу 4 года, а дочери принцессе Шарлотте 2 года.

Если у четы появится еще один ребенок, то он станет пятым по счету претендентом на британскую корону. Младший брат Уильяма, принц Гарри, переместится в этом случае на шестую позицию



