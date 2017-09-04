В противовес российскому телевидению в Литве начнут трансляцию польских каналов
В мире
04 сентября 2017
АА
С целью создания противовеса пропаганде российских телеканалов, в юго-восточных районах Литвы, где проживает много поляков, начнут трансляцию польских телеканалов.
фото: delfi.lt
С февраля жители городов и районов Вильнюса, Шальчининкай и Швенчениса смогут смотреть польские телеканалы TVP Info, Kino Polska International, Kino Polska Muzyka International. Министерство сообщения в пятницу объявило о технической специфике конкурса на оказание услуг по ретрансляции. О самой закупке намерены объявить в конце сентября, а в декабре подписать договор с победителем конкурса, пишет delfi.lt.
Политолог Мариюс Антонович назвал это решение шагом в правильном направлении по расширению альтернативы СМИ Кремля. Однако он также высказал сомнения в связи с тем, что из информационных каналов будут транслировать только телевидение, которое твердо поддерживает правящих Польши.
"Ретрансляция польского телевидения необходима, поскольку части людей помогает поддержать польскую культуру и является альтернативой российской продукции Кремля, популярной среди поляков Литвы. Однако, я думаю, что нужно большее разнообразие, поскольку TVP Info сейчас сильно поддерживает власть и правящую партию Польши", - сказал преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, член Польского дискуссионного клуба Антонович.
Телевизионную программу TVP Info передает общественный транслятор Польши. Правящая партия "Закон и справедливость" подверглась серьезной критике в связи с усилением контроля над транслятором.
Договор с победителем конкурса планируют подписать на 12 месяцев с возможностью его продления еще два раза на срок по 12 месяцев. На ретрансляцию программ министерство намерено выделить 350 тыс. евро.
Программы каналов Kino Polska International и Kino Polska Muzyka International транслирует британская компания Filmbox International.
В объявленном министерством конкурсе потенциально могут принять участие крупнейшие ретрансляторы телепрограмм - государственный Центр литовского радио и телевидения (Telecentras) и компания Telia Lietuva.
Новость о трансляции польских телеканалов появилась ввиду скорого визита премьера Литвы Саулюса Сквернялиса в Польшу. Премьер будет находиться в Варшаве в понедельник и вторник. Дипломаты не сомневаются, что в ходе встречи с представителями польских властей, будет поднят и вопрос положения польского национального меньшинства в Литве.
В Литве проживает порядка 200 000 граждан польской национальности.
В данный момент бесплатно можно смотреть только программу польского телеканала TV Polonia.
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