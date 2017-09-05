СМИ: Северная Корея готовит баллистическую ракету к запуску
В мире
05 сентября 2017
АА
Северная Корея транспортирует баллистическую ракету на запад страны, чтобы запустить ее в сторону Тихого океана. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает Reuters, ссылаясь на Asia Business Daily.
фото: lenta.ru
Об этом изданию рассказали источники в южнокорейской разведке, пишет «Лента.Ру». Ракета отправилась на запад страны утром 4 сентября, отмечают они. Предположительно, испытания будут проведены 9 сентября по случаю 69-й годовщины образования КНДР.
Ранее 4 сентября сообщалось, что разведка Южной Кореи зафиксировала в КНДР признаки подготовки к очередному пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в сторону Тихого океана.
3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.
ГИБДД готовится к тому, что после 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в ДТП, вызванный старением водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизацией населения на фоне сохранения проблем в экономике и рядом других факторов.
Количество граждан стран ЕС, покинувших Великобританию, резко выросло, сообщает EurActiv со ссылкой на данные Национальной службы статистики (Office for National Statistics). Особенно заметен отток граждан из стран "новой Европы".
Несмотря на ввод 38,4 тыс. кв.м. новых площадей, в первом полугодии 2017 года офисная недвижимость Беларуси сохраняла паритет между спросом и предложением, что отразилось на стабильности арендных ставок.