В Подмосковье подросток открыл стрельбу в школе

В результате инцидента пострадали трое учеников и один учитель.

В Ивантеевке подросток открыл стрельбу в школе, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Устроившего стрельбу подростка задержали, возбуждено дело по статье "Хулиганство".

Школьники и учителя покинули здание, их вывели на спортивную площадку учебного заведения. По данным правоохранителей, школьник принес в школу дымовые шашки и выстрелил из пневматического оружия.

В прокуратуре заявили, что пятнадцатилетний школьник ударил учительницу по голове кухонным топориком, а затем взорвал петарды и начал стрельбу. Оружие в школу он пронес под плащом.

Как пишут в соцсетях очевидцы инцидента, подросток бросил петарду и начал стрелять из пневматического оружия. При этом он кричал, что хочет умереть. Школьники в панике начали выпрыгивать из окон и одна девочка сломала ногу.

Следователи отметили, что подросток жил в благополучной семье. Сейчас они выясняют мотивы, побудившие школьника пойти на такой шаг.Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что устроивший стрельбу девятиклассник заранее готовился устроить нападение. "Задержанный давно планировал нападение, запланировано оно было на 5 сентября", - сказал собеседник агентства.



