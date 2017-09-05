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В Подмосковье подросток открыл стрельбу в школе
05 сентября 2017
В результате инцидента пострадали трое учеников и один учитель.
фото: ria.ru
В Ивантеевке подросток открыл стрельбу в школе, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Устроившего стрельбу подростка задержали, возбуждено дело по статье "Хулиганство".
Школьники и учителя покинули здание, их вывели на спортивную площадку учебного заведения. По данным правоохранителей, школьник принес в школу дымовые шашки и выстрелил из пневматического оружия.
В прокуратуре заявили, что пятнадцатилетний школьник ударил учительницу по голове кухонным топориком, а затем взорвал петарды и начал стрельбу. Оружие в школу он пронес под плащом.
Как пишут в соцсетях очевидцы инцидента, подросток бросил петарду и начал стрелять из пневматического оружия. При этом он кричал, что хочет умереть. Школьники в панике начали выпрыгивать из окон и одна девочка сломала ногу.
Следователи отметили, что подросток жил в благополучной семье. Сейчас они выясняют мотивы, побудившие школьника пойти на такой шаг.Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что устроивший стрельбу девятиклассник заранее готовился устроить нападение. "Задержанный давно планировал нападение, запланировано оно было на 5 сентября", - сказал собеседник агентства.
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