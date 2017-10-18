Посты Навального о коррупции негативно влияют на акции госкомпаний России
В мире
ЕЖЕДНЕВНИК,
17 октября 2017
АА
Чикагские ученые, проведя ряд исследований, установили, что посты Алексея Навального о коррупции негативно влияют на акции госкомпаний, о которых идет речь в публикациях.
Профессор Чикагского университета Константин Сонин и его коллеги Рубен Ениколопов и Мария Петрова из Российской экономической школы в своей работе "Социальные медиа и коррупция" исследовали эффект постов в блоге оппозиционера Алексея Навального на крупнейшие российские компании. Они пришли к выводу, что посты негативно влияли на динамику акций компаний, о которых шла речь, и сказывались на объеме сделок с акциями, пишет Delfi.
Посты Навального в период с января 2008 по август 2011 года - лишь основа для исследования. Экономисты в течение нескольких лет исследовали влияние социальных сетей на стоимость компаний в целом. Научная статья на эту тему будет опубликована в январе 2018 года в американском научном журнале American Economic Journals.
Русская служба Би-би-си изучила ее основные выводы. "Эффект соцсетей" В 2008-2011 годах Алексей Навальный публиковал расследования преимущественно о госкомпаниях. Навальный купил акции нескольких российских компаний и на правах миноритария начал требовать от них раскрытия информации. Впоследствии все это вылилось в публикации в его блоге в "Живом журнале" материалов о злоупотреблениях в компаниях, акционером которых он стал.
В частности, в этот период он писал о нарушениях при строительстве нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий Океан "Транснефти", о работе "Роснефти", "Сургутнефтегаза" и "Газпром нефти" с нефтетрейдером Gunvor, о закупке "дочкой" ВТБ буровых установок выше их рыночной цены и так далее. Исследователи изучили эффект от этих публикаций на 10 компаний, которые упоминались в его постах в "Живом журнале". Это "Транснефть", ВТБ, "Газпром", "Роснефть", Сбербанк, "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "Газпром нефть", "РусГидро" и "Интер РАО ЕЭС". "Газпром" отказался от комментариев. Остальные либо не ответили на запрос Русской службы Би-би-си, либо пообещали ответить позднее.
В своей работе ученые анализировали не только сами публикации Навального,но и то, как часто пользователи социальных сетей публиковали у себя эти посты и как публикации освещали российские СМИ. Затем экономисты оценили, как посты влияли на стоимость акций компании на Московской бирже, объемы торгов и количество сделок. Также учитывался и общий новостной фон, который мог оказать влияние на рынок в целом. Они рассчитали показатель так называемой аномальной доходности бумаг после публикации постов Навального, отмечали вышеназванные показатели каждые пять минут, а затем посчитали общий показатель за несколько часов, который в целом должен отражать эффект от постов оппозиционера. Что выяснилось?
До публикации постов Навального никаких особых отклонений в торговле бумагами не наблюдалось. Однако уже через несколько часов после публикации появлялись отклонения: накопленная аномальная доходность за шесть часов после публикации резонансных постов Навального составила минус 0,78 процентных пункта. То есть инвесторы начали распродавать акции, и цены на них упали, пояснил Рубен Ениколопов.
Менее резонансные посты также снижали доходность, но в меньшей степени. Сонин, Ениколопов и их коллеги объясняют это действиями частных миноритарных инвесторов, которые следят за блогами и реагируют на них. В некоторых случаях, согласно докладу экономистов, влияние публикаций Навального на динамику акций сравнима по значимости с выходом квартальной отчетности. Но если в это время были какие-то альтернативные новости или посты, то эффект от них на стоимость бумаг был меньше. Как обстоят дела с влиянием социальных сетей в России?
Экономисты выявили и более общую закономерность: чем активнее в стране пользуются социальными сетями, тем ниже уровень восприятия коррупции. А в странах с низким рейтингом уровня свободы прессы, который измеряет международная организация Freedom House, в блогах чаще упоминается коррупция, чем в странах с более свободной прессой. В Transparency International, занимающейся борьбой с коррупцией, и вовсе советуют использовать социальные сети и различные мобильные приложения как способ сбора и распространения информации о фактах коррупции. Рубен Ениколопов и его коллеги не делали оценок, как в данный момент соцсети и блоги влияют на коррупцию в России. Но Ениколопов рассуждает так: сейчас социальных сетей гораздо больше, чем было в конце 2010-х годов. И новости легко кочуют с платформы на платформу.
"Если ролик на YouTube становится популярным, про него и в Telegram и в газете напишут. Сейчас действительно гораздо больше разных источников [распространения информации — Би-би-си]. Моя интуиция скорее подсказывает, что эффект не падает, а, может, и растет", — полагает он.
По словам Ениколопова, сказываются и демографические изменения: сейчас все большую роль играют поколения, которые "комфортно чувствуют себя в интернете и используют соцсети как важный источник информации".
Сейчас, если взять все города России с населением более 100 тысяч, ежемесячная аудитория Facebook составляет 21,3 млн человек в возрасте от 12 до 64 лет. Эти люди хотя бы раз в месяц заходили хотя бы на одну страницу соцсети. Для "ВКонтакте" и Youtube эти цифры еще выше - 37,8 млн и 37,7 млн человек соответственно. Это данные Mediascope.
У Telegram около 10 млн активных пользователей, из которых четверть подписаны на различные каналы. В мессенджере около 20 тысяч каналов, рассказал Русской службе Би-би-си Федор Скуратов, сооснователь онлайн-платформы Combot, изучающей мессенджер. По его оценке, на общественно-политические каналы приходится около 20% аудитории.
Профессор кафедры государственной службы и кадровой политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Владимир Соколов согласен с тем, что социальные сети помогают бороться с коррупцией.
"Я согласен с тем, что чем чаще во всех средствах массовой информации, включая интернет, будет сообщаться о фактах коррупции, тем, конечно, лучше. Это будет содействовать формированию общей атмосферы борьбы с коррупцией, формированию такого общества, которое будет более нетерпимо к коррупции", - сказал он. Однако, по его словам, социальные сети не заменят государственную программу по борьбе с коррупцией. На сегодняшний день российские власти недостаточно эффективно противодействуют коррупции, меры по борьбе с ней нужно ужесточить, считает Соколов.
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