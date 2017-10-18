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Назван лауреат Букеровской премии-2017
ЕЖЕДНЕВНИК, 18 октября 2017
Американский писатель Джордж Сондерс стал победителем Букеровской премии с романом «Линкольн в бардо» (Lincoln in the Bardo).
В книге рассказывается о президенте США Аврааме Линкольне, навещающем могилу своего сына. По сюжету, он оказывается в пограничном духовном состоянии бардо, описываемом в буддизме, и ведет беседы с умершими.
Сондерс до этого уже шесть раз номинировался на эту премию. Помимо денежного приза в размере 50 тысяч британских фунтов стерлингов (около 66 тысяч долларов), творчество писателя получит мировую славу. Так, продажи победившего в прошлом году романа «Распродажа» Пола Бити на следующую неделю после вручения награды выросли на 658 процентов, сообщила LENTA.RU.
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