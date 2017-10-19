Собчак заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России
В мире
18 октября 2017
АА
Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России. Телеведущая заявила, что голосование за нее фактически будет возвращением графы «Против всех».
О планах выдвижения своей кандидатуры Собчак сообщила в письме, отправленном в газету «Ведомости». «Уже много лет назад, власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента. Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак - в вашем бюллетене, это и есть графа «Против всех», - объяснила она.
Ксения Собчак сейчас занимает должность главного редактора журнала l'Officiel, который издает AMCG Александра Федотова. Вице-президент AMCG Екатерина Тихомирова заявила, что пока медиакомпания пока не готова прокомментировать, как участие Собчак в президентской кампании скажется на ее работе в AMCG, пишет РБК.
Компания и Ксения Собчак сделают совместное заявление в четверг, уточнила Тихомирова.
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