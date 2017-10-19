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В США уверены, что террористы планируют второе 11 сентября

В мире

ЕЖЕДНЕВНИК, 19 октября 2017

АА

Элейн Дьюк, исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США, уверена, что террористы готовят крупные теракты, такие же как был 11 сентября 2011 года.

В США уверены, что террористы планируют второе 11 сентября

Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк считает, что террористические группировки готовят крупные теракты. Об этом она заявила в своем выступлении в американском посольстве в Лондоне.

"Террористические группировки, будь то "Исламское государство" или другие, хотят организовать крупный взрыв, как тот, что был 11 сентября. Они собираются использовать самолет, у разведки нет в этом сомнений", - заявила Элейн Дьюк.

По ее словам, теракты с использованием фургонов и холодного оружия нужны террористам, чтобы создавать атмосферу ужаса и не оставлять без дела своих боевиков, однако это не значит, "что они отказались от главного сценария с самолетом". Элейн Дьюк также отметила, что уровень террористической угрозы в США невероятно высок, сообщил ТАСС.

"Террористы сильны, они быстро ко всему приспосабливаются, и угроза теракта сейчас на самом высоком уровне с 11 сентября. У нас должны быть все возможные средства для противодействия им", - сказала она.

11 сентября 2001 года боевики-смертники из террористической организации "Аль-Каида" захватили пассажирские самолеты и врезались на них в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также в здание Пентагона. В результате этой крупнейшей в мире серии терактов погибли 2 тыс. 996 человек, свыше 6 тыс. человек получили ранения.
 

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