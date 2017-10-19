В Украине отменили бесплатную медицину

Верховная рада Украины 19 октября приняла закон о предоставлении медицинских услуг и лекарственных средств. Согласно новому закону медицина не будет полностью бесплатной.

Отмечается, что поддержали закон 240 депутатов, а для его принятие было необходимо минимум 226 голосов. Планируется, что закон вступит в силу через месяц со дня его опубликования и будет вводиться в действие поэтапно, начиная с 1 января 2018 года и до 2020 года.

Одним из главных пунктов принятого закона является разделение медицинских услуг на три вида: бесплатные, частично оплачиваемые государством и платные. Медицина в Украине теперь не будет полностью бесплатной, а вместо этого документом вводится понятие "государственный гарантированный пакет", в который войдет определенный объем медицинских услуг и лекарственных средств, оплачиваемый государством по заранее установленным тарифам.

Эти тарифы, как указывается в законе, будет утверждать ежегодно правительство Украины. В государственный гарантированный пакет планируется включить самые распространенные случаи обращений к медикам: спасение или неотложная помощь, первичная медицинская помощь, паллиативная помощь. Частично оплачиваемые государством услуги предполагают совместное финансирование услуг государством и пациентом.

При этом медуслуги могут частично оплачиваться самими пациентами, либо за счет других источников, среди которых обязательная социальная медицинская страховка, добровольная медицинская страховка или средства местных бюджетов. К платным отнесены услуги, которые будет оплачивать пациент, к примеру, эстетическая медицина.

Еще одним нововведением является выделение средств не больницам, а на конкретного пациента. В среднем на одного пациента (в зависимости от возраста) планируется выделять по 210 гривен в год (около 8 долларов).

Авторы законопроекта утверждают, что нововведения позволят лучше бороться с коррупцией. Не будут получать финансирование пустые больницы, а у медиков появится возможность открыть предприятие и вести свою практику.

Также законопроектом предусмотрено создание Национальной службы здоровья Украины для организации и финансирования медицинских услуг и лекарственных средств, сообщила БЕЛТА.

Она будет распоряжаться государственными средствами, предназначенными для покрытия расходов на страхование граждан Украины в рамках государственного гарантированного пакета медицинской помощи.

