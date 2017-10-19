Жириновский обозвал Собчак фальшивым кандидатом

Владимир Жириновский заявил, что телеведущая Ксения Собчак не обладает необходимыми качествами, поэтому может оказаться просто подставным кандидатом.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что объявившая о намерении вступить в президентскую гонку телеведущая и главред журнала L'Officiel Ксения Собчак может оказаться «фальшивым, подставным кандидатом, чтобы опустить других кандидатов».

По словам Жириновского, задачей Собчак может быть «оттягивание голосов на себя».



«А как собрать два миллиона подписей? Явно ей помогут собрать. Огромные деньги нужны на избирательную кампанию — кто-то даст деньги», — пояснил он.



Депутат считает, что Собчак не обладает необходимыми знаниями и опытом в политической сфере. «Нянечка из больницы может стать министром здравоохранения? Должны управлять специалисты. Нужен набор определенных качеств», — заключил он.

Ранее выдвижение Собчак раскритиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что «очень серьезно относится к людям, к стране, к избирателям, к выборам», добавив, что не видит смысла превращать выборы в трагикомедию.