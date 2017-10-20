После долгих лет Франция впервые официально признала флаг Евросоюза
В мире
20 октября 2017
АА
Президент Франции Эмманюэль Макрон письменно уведомил председателя Европейского cовета Дональда Туска о признании Парижем флага и гимна Евросоюза в качестве официальных символов ЕС.
фото: Sputnik
Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.
Это "символический и политический жест" против "попыток расколоть" Европейский Союз, отмечается в пресс-релизе.
Флаг с кольцом из двенадцати золотых звёзд на синем фоне, гимн на музыку оды "К радости" из Девятой симфонии Людвига ван Бетховена и девиз "Единство в разнообразии" названы символами, выражающими чувство общности и лояльность жителей ЕС, в 52-й статье Лиссабонского договора от 2007 года. Под ней подписались 16 стран, включая Германию. До этого момента Франция не входила в их число.
Левые и крайне правые во Франции — против решения Макрона
Со времён президентства Франсуа Олланда флаг ЕС висит в Национальной ассамблее — нижней палате парламента Франции. Левые и крайне правые политические силы страны выступают против этого.
Лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который добивается замены флага ЕС в Национальной ассамблее на флаг ООН, раскритиковал действия Макрона.
Президент "не имеет права навязывать Франции европейскую эмблему", заявил он. Председатель правопопулистского "Национального фронта" Марин Ле Пен назвала Эмманюэля Макрона "вассалом" Евросоюза из-за его решения об официальном признании символов ЕС.
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