Путин ответил анекдотом на вопрос о выборах

Владимир Путин рассказал анекдот в ответ на реплику о том, что мировая общественность будет скучать в случае, если он перестанет быть президентом.

Президент России Владимир Путин во время дискуссионного клуба «Валдай» ответил анекдотом на завуалированный вопрос о его участии в выборах, сообщает РБК.

Модератор заседания Федор Лукьянов пообещал не задавать этот вопрос, но тут же заметил, что для Запада Путин превратился в «консолидирующий и мобилизующий полюс зла», без которого даже сложно представить, как они справятся.

В ответ на это российский лидер рассмеялся и, посмотрев на члена совета директоров Альфа-банка Петра Авена, рассказал анекдот. Впрочем, отметив, что непосредственно к банкиру эту шутка никакого отношения не имеет.

«Разорился олигарх. Приходит к жене и говорит: «Нам придется продать Mercedes и пересесть на «Ладу». Она отвечает: «Ну ладно». Он говорит: «Придется продать особняк на Рублевке и переехать в обычную квартиру». Она: «Ну ладно». Он спрашивает: «Но ты будешь меня любить? Она: «Буду любить… и скучать», - рассмешил он собравшихся.



