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Свинина в Украине подорожала на 40 процентов
20 октября 2017
Цена на свинину в 2017 году поднялась на 40% и такого не было уже 8 лет. Об этом заявили в Ассоциации животноводов Украины.
Проблемы в отрасли начались после 2014 года, когда в стране разгорелась эпидемия африканской чумы свиней, которую не смогла остановить Госпродпотребслужба.
Уже даже были планы по выходу продукции свиноводства на рынок Китая. Но с появлением АЧС ситуация резко изменилась, пишет uamarket.info.
«Нам начали закрывать экспортные рынки. Россия, Молдова, Беларусь были главными импортерами нашей свинины. Поэтому сейчас в свиноводстве появилась другая проблема — резкое сокращение поголовья свиней, в этом году оно уже снизилось почти на 10%», — отметили в ассоциации.
Также известно, что внутренний рынок свинины на сегодняшний день испытывает дефицит на 35%.
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