В ЕС заявили, что не будут вмешиваться в конфликт Испании и Каталонии

Глава Европейского совета Дональд Туск дал понять, что в ЕС не будут вмешиваться в кризис с независимостью Каталонии в Испании.

"Нет места ни для какого посредничества, международной инициативы или действия", — цитирует Туска на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе ВВС.

Он добавил, что постоянно контактирует с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, и ситуация в Испании его "беспокоит".

По словам главы Евросовета, дискуссия вокруг Каталонии не стоит в повестке дня лидеров ЕС.

Напомним, что 19 октября в 10 часов утра истек срок ультиматума, выдвинутого властями Испании лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону отказаться от объявления независимости региона.